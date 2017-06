artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bei zwei Überfällen der radikalislamischen Taliban auf Polizeiposten in Westafghanistan sind sechs Polizisten und fünf Taliban-Kämpfer getötet worden. Das sagte der Sprecher der Polizei der Provinz Farah, Mohammed Ikbal Baher, am Freitag. Zunächst hätten die Taliban in der Nacht einen Posten im Bezirk Scheb-e-Koh angegriffen und dort sechs Polizisten getötet. Bei einem zweiten Angriff im selben Bezirk seien dann fünf Taliban getötet worden.