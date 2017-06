Polizeimeldungen: Wer feuert in Netzen?

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In Schlangenlienen rollt ein roter Motorroller kurz nach Mitternacht über die Plauer Straße - der Polizei entgegen. 2,22 Promille hat der 31-Jährige, muss zur Blutprobe, der Roller in Sicherheit - er trug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen (2011).

Weil eine Frau mit einem Messer einen Mann am Imbissstand in der Bahnhofstraße in Niemegk bedroht, alarmieren Zeugen die Polizei. Der Mann, scheinbar ein Bauarbeiter, habe sich versucht, mit einer Schaufel zu wehren. Als die Polizei eintrifft, sind beide weg. Nach Hinweisen aber wird eine 70-Jährige noch mit dem Messer in der Hand in ihrer Wohnung angetroffen. Der hinzugezogene Notarzt lässt die Frau in eine Fachklinik bringen. Der angegriffene Mann wird gebeten, sich unter der 03381-5600 bei der Polizeiinspektion Brandenburg zu melden.

Zum Brand auf einem Waldweg in Netzen, nahe Schulstraße, werden abends Polizei und Feuerwehr gerufen. Der Brand kann schnell gelöscht werden; es liegt der Verdacht einer Brandstiftung nahe. Noch näher, als am Donnerstag ganz in der Nähe zwei weitere Brandflecken festgestellt werden. Zeugenhinweise an 03381-5600.

Eine Flasche Bier haben Täter in einem Getränkemarkt in Hohenstücken erbeutet. Sie hatten an der Rückfront ein Fenster eingedrückt, aber das Schutzgitter unterschätzt. Die Armlänge reichte für ein Bier.tms