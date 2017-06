Nauener Parkfest abgesagt

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Überflutete Wege, die Sitzbänke der Freilichtbühne regendurchnässt und auch die Wetteraussichten fürs Wochenende sind alles andere als rosig. Das Parkfest in Nauen, das eigentlich am morgigen Samstag stattfinden hätte sollen, ist abgesagt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bereits das vergangene Parkfest vor zwei Jahren musste am frühen Abend wegen eines heraufziehenden Unwetters abgebrochen werden.

"Das Parkfest am Samstag muss dieses Jahr ausfallen, da uns das Wetter leider erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht hat", bedauerte Jana Müller vom Kulturbüro der Stadt"Es ist wirklich schade, dass wir das Fest in letzter Minute absagen müssen." Selbst der Bolzplatz, einer der wichtigen Aufführungsplätze, sei durch die Regenmassen der letzten 24 Stunden arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch den verdichteten Boden können die Wassermengen auch nicht wie sonst üblich versickern. "Auch wenn es der Wettergott dieses Jahr schon wieder nicht gut mit uns meint - das Konzert von Hotmadiss wird nachgeholt und der Eintritt ist dann natürlich frei", so Müller.