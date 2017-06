Sommerfest der Wobag abgesagt

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das verrückte Sommerwetter macht immer mehr Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst war bis Freitagabend ausgeweitet worden. Die Organisatoren in Polßen haben ihr Fest abgesagt. Am Freitagmittag teilte nun Christina Batz von der Wohnungsgenossenschaft Schwedt mit: "Jetzt trotz intensiver Bemühungen den Genossenschaftstag Sommersonne wie geplant aufzubauen und durchzuführen, mussten wir uns kurzfristig entschließen Sie die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen. Leider ist uns der Wettergott nicht hold und der Starkregen verhindert die Durchführung. Die Unterwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde bis in die Abendstunden verlängert, sodass die Sicherheit der Gäste nicht zu verantworten war. Wir werden in der nächsten Woche einen Ersatztermin bekannt geben."