Warnstreik im Brandenburger Einzelhandel

Potsdam (dpa) Im Tarifstreit um höhere Löhne sowie Steigerungen beim Weihnachts- und Urlaubsgeld sind am Freitag Beschäftigte mehrerer Einzelhandelsfilialen in Brandenburg in einen Warnstreik getreten. Zu einer Kundgebung in Potsdam seien am Freitag rund 80 Beschäftigte angereist, sagte Sabine Zimmer von der Gewerkschaft Verdi. "Wir wurden ein wenig von dem schlechten Wetter behindert", sagte Zimmer. "Die Beschäftigten vom Kaufland in Oranienburg konnten nicht kommen, weil die Filiale komplett unter Wasser steht."