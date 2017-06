artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (bu) Die Lage im Landkreis Oberhavel nach dem Starkregen entspannt sich etwas, doch längst nicht überall. Besonders betroffen war und ist der Süden des Landkreises. Seit Donnerstagabend 18 Uhr ist Leegebruch komplett abgeriegelt, weil das Wasser nicht abfließen kann. Die Bundesstraße 96 und Autobahn wirken wie Talsperren. Das Wasser staut sich und fließt in die Ortslage Leegebruch zurück. Aktuell suchen die Gemeinde Leegebruch und das Technische Hilfswerk (THW) nach einer Lösung. Oberhavels Kreisbrandmeister Steffen Malucha bittet in diesem Zusammenhang, die Sperren nicht einfach beiseite zu räumen und über die Schläuche zu fahren, die zum Abpumpen über den Straßen liegen. Weiterhin gesperrt ist auch die Brücke in Teerofen. Sie ist nach Angaben des Kreisbrandmeisters von den Wasserwasser unterspült worden.

"Aktuell sind 250 Liter pro Quadratmeter in Oranienburg gefallen", teilt Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Freitag gegen 11 Uhr mit. "So etwas gibt es nur einmal im Jahrhundert", so Weskamp. Sonst liegt im gesamten Jahr in Oranienburg der Niederschlag 600 Liter pro Quadratmeter.

Für alle Bewohner, deren Keller vollgelaufen sind und das Inventar wie Tische, Stühle, Kartons und anderes unbrauchbar geworden ist, bietet die Abfallwirtschaftsunion Oberhavel (AWU) einen Schnellservice für Sperrmüll an. Unter der Hotline 03303 3760 können kurzfristig Termine vereinbart werden. .

Auch die Gebäude der Kreisverwaltung in Oranienburg sind vom Starkregen betroffen. Unter anderem lief der Serverraum voll und die EDV-Anlage wurde herunterfahren. Am Freitag bleibt die Verwaltung für die Öffentlichkeit geschlossen. Aktuell wird versucht, die IT-Technik wieder hochzufahren. Bis auf das Elterngeld konnten alle Zahlungen noch rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Nur beim Elterngeld gibt es Verzögerungen. Sonst erhalten Eltern Ende des Monats die Beiträge, jetzt beginnen die Auszahlungen erst ab Montag, heißt es aus der Kreisverwaltung, die um Verständnis werben.

Auch Schulen sind von den sintflutartigen Regenfällen betroffen. Doch bei den kreiseigenen Schulen fiel am Freitag nur der Unterricht an der Oranienburger Torhorst-Gesamtschule aus. An den anderen Einrichtungen wurde unterrichtet.

Ab Montag soll die Verwaltungen des Landkreises wieder wie gewohnt erreichbar sein. Das betrifft auch die Kfz-Zulassungsstelle in Oranienburg. Doch hier müssen sich die Antragsteller auf längere Wartezeiten einrichten. Denn es werden viele Fahrzeugbesitzer erwartet. Denn durch die Wassermassen hat sich an etlichen Autos das vordere Kfz-Kennzeichen gelöst. Bei der Polizei liegen etliche Fundstücke bereit. Bei allen, deren Kfz-Schild verschluckt wurde, müssen in die Zulassungsstelle und das ganze Antragsprozedere hinter sich bringen.