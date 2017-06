Australisches Militär baut Abteilung gegen Cyber-Attacken auf

artikel-ansicht/dg/0/

Melbourne (dpa) Australien will für die Abwehr von Cyber-Attacken eine eigene Abteilung im Militär einrichten. Zudem soll die Arbeit des Cyber-Geheimdienstes verstärkt werden, teilte der für Cyber-Sicherheit zuständige Minister Dan Tehan am Freitag mit. Ziel sei es, mit Hilfe der neuen militärischen Abteilung gezielt ausländische Hackerangriffe abzuwehren und feindlich gesonnene Gruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ins Visier zu nehmen.