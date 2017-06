Weniger Bewerber um Ausbildungsstellen in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Immer weniger Schulabgänger in Berlin entscheiden sich für eine Berufsausbildung. Von rund 28 000 Schulabgängern gingen derzeit nur 3000 den direkten Weg in die Berufsausbildung, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin am Freitag mit. Das seien fünf Prozent weniger als noch im Vorjahr. Diese Entwicklung ist kein Einzelfall: Seit 2009 sind die Bewerberzahlen rückläufig, sagte eine Sprecherin der IHK Berlin am Freitag.