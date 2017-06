Jugendcup in Oranienburg fällt aus.

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (sz) Der für dieses Wochenende geplante Handball-Jugendcup des Oranienburger HC fällt aus. Das teilte Vereinspräsident Thomas Stahlberg mit. Grund seien die sintflutartigen Regenfälle, die seit Donnerstag auf die Kreisstadt niedergeprasselten. Das Freiluftturnier sollte auf der Anlage an der André-Pican-Straße ausgetragen werden. Die Plätze seien in einem gesundheitsgefährdenden Zustand, so der OHC-Funktionär. "Wir können es nicht verantworten, dass die Kinder über den Platz rutschen." Hinzu komme, dass viele der für die beiden Turniertage eingeplanten Helfer auch in privater Hinsicht vom Wetterchaos betroffen sind. "Sie sind nun natürlich mit anderen Dingen beschäftigt", so Stahlberg. Die Absage sei eine Entscheidung der Vernunft. "Ich denke, das kann jeder nachvollziehen." Damit falle die 19. Auflage aus. "Einen späteren Termin für die Austragung gibt es nicht." Ein Umzug in die Hallen der Stadt wäre theoretisch möglich gewesen. "Das wäre für 53Teams logistisch in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen und hätte keinen Sinn gemacht."

Die Austragung des Fußball-Freundschaftspiels zwischen dem Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht und dem Erstligisten Hertha BSC ist indes nicht gefährdet. Dies erklärte Ralf leiskau, Technische Leiter des Vereins. Am Freitag hatte Präsident Jürgen Peter mit dem Platzwart eine Begehung gemacht. "Am Donnerstagabend stand der Stadionplatz komplett unter Wasser", berichtete Leiskau. Am Freitag gab es "keine größeren Wasserlachen mehr". Dennoch sei die Entscheidung der Handballer, den Jugendcup abzusagen, sehr zu begrüßen. "Es ist sehr erfreulich, dass der OHC selbst reagiert und der aktuellen Situation Rechnung getragen hat", so Leiskau.

Dieser betont: "Aufgrund des bisher recht guten Vorverkaufes sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Vorverkauf für das Hertha-Spiel am Montagabend in den einzelnen Vorverkaufsstellen zu beenden." Karten werde es dann nur noch an der Tageskasse geben. Diese öffnet am Freitag um 16.30 Uhr.