Elf Pferde mit gefährlichem Virus infiziert

27.05.2009 06:13

Thema

Schweinegrippe Patienten Fälle Düsseldorf Kind Mädchen

Nachrichten (AP) Düsseldorf - Zwei an der Schweinegrippe erkrankte Passagiere sind am Düsseldorfer Flughafen an der Weiterreise gehindert und in die Universitätsklinik... mehr