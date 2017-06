Bundesumweltministerin macht ihrer Partnerin Heiratsantrag

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kurz nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ihrer Partnerin öffentlich einen Heiratsantrag gemacht. "Wir haben uns am 22. Oktober 2010 verpartnert", sagte Hendricks am Freitag bei einem Auftritt vor dem Brandenburger Tor in Berlin. "Dann könnten wir die ersten sieben Jahre rumbringen und dann am 22. Oktober heiraten." Vorher passe es wegen des Wahlkampfs nicht.