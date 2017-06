Kleinkind in Flüchtlingslager getötet - sieben Verletzte

artikel-ansicht/dg/0/

Beirut (dpa) Bei der Durchsuchung von Flüchtlingslagern sind im Libanon nahe der Grenze zu Syrien ein Kleinkind getötet und sieben Soldaten verletzt worden. Wie die libanesische Armee mitteilte, durchsuchten die Soldaten am Freitag die Flüchtlingslager Al-Nur und Al-Karije im Ostlibanon, als sie angegriffen wurden. In Al-Nur habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und drei Soldaten verletzt. Vier Bomben, die in dem Lager deponiert gewesen seien, hätten Soldaten entschärfen können. In Al-Karije hätten "Terroristen" eine Handgranate auf Soldaten geworfen und vier von ihnen leicht verletzt. Wo das Kleinkind ums Leben kam, war zunächst unklar.