Neues Kunst-Landesmuseum will Datenbank aufbauen

Cottbus (dpa) Das neue Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus und Frankfurt (Oder) will die beiden Standorte mit einer gemeinsamen Datenbank verzahnen. Dazu werden die Sammlungen abfotografiert und Daten zu den Werken, die analog auf Karteikarten stehen, digital inventarisiert, wie die künftige Leiterin Ulrike Kremeier am Freitag sagte. Die beiden Museen Dieselkraftwerk (Cottbus) und das Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder) fusionieren am Sonnabend mit der Gründung des Landesmuseums. Dazu ist ein großer Festakt an beiden Standorten geplant. Die gemeinsame Sammlung besteht dann aus mehr als 35 000 Kunstwerken, ein Schwerpunkt bildet Kunst zu DDR-Zeiten.