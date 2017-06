artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Land Brandenburg will auch in den ländlichen Regionen alle Krankenhäuser erhalten und die Gesundheitsversorgung besser mit Berlin abstimmen. Brandenburg und Berlin sollen im Jahr 2020 auf Grundlage gemeinsamer Ziele und Planungen gleichzeitig ihre Krankenhauspläne verabschieden, heißt es in einem Antrag der Koalitionsfraktionen SPD und Linkspartei, den der Landtag in Potsdam am Freitag mehrheitlich annahm. In Brandenburg gibt es derzeit nach Angaben aus der Linksfraktion 53 Krankenhäuser mit rund 27 500 Beschäftigten.