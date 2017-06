Feuerwehr hebt Ausnahmezustand in Berlin wieder auf

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Feuerwehr hat den Ausnahmezustand nach dem Jahrhundertregen aufgehoben. "Wir gehen wieder in den Normalbetrieb über", twitterte die Behörde am Freitagnachmittag. Der Ausnahmezustand war am Donnerstagmittag nach den ersten heftigen Regenfällen ausgerufen worden. Insgesamt wurde die Feuerwehr zu rund 1750 Einsätzen gerufen, zumeist ging es um vollgelaufene Keller und U-Bahn-Stationen.