Kapitän Schmiedebach bleibt bei Aufsteiger Hannover 96

«Manu wird den Verein definitiv nicht verlassen», sagte Hannovers Manager Horst Heldt in einem Interview auf der 96-Internetseite und reagierte damit auf Berichte über einen möglichen Wechsel des Kapitäns.

«Fakt ist auf jeden Fall, dass wir gemeinsam in die nächste Saison gehen werden», betonte Heldt. Schmiedebach spielt seit 2008 in Hannover und absolvierte in der vergangenen Zweitliga-Saison 26 Punktspiele für 96. Sein Vertrag wurde im Vorjahr bis 2020 verlängert, doch wegen der großen Konkurrenz im defensiven Mittelfeld wurde in Hannovers Zeitungen über einen Abgang spekuliert.