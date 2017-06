artikel-ansicht/dg/0/

Teltow (dpa) Nach Hagel, Starkregen und Sturm sorgen sich die Bauern in Brandenburg um ihre Getreideernte. Ob es zu gravierenden Ernteausfällen komme, hänge vom Wetter der kommenden Tage ab, teilte der Landesbauernverband am Freitag in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit. Nach ersten Erkenntnissen seien bislang keine nachhaltigen Schäden zu erkennen. Lediglich das Dreschen verzögere sich durch die Nässe. Roggen und Gerste lägen stellenweise etwas flacher auf den Feldern. "Wenn es abtrocknet und die Sonne rauskommt die nächsten Tage, dann sind wir glimpflich davongekommen", sagte Verbandssprecher Sebastian Scholze.