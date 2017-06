Rückhaltebecken hinter "Bauhaus" durchgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder/Borgsdorf (OGA) Das Regenrückhaltebecken hinter dem "Bauhaus" in Birkenwerder hat in der Nacht zu Freitag Feuerwehrleute aus Birkenwerder, Borgsdorf und dem Löwenberger Land in Atem gehalten. Das Becken hielt am späten Donnerstagabend den Wassermassen nicht mehr stand und brach an einer Stelle ein. Das Wasser entwich nicht nur in eine nahe Senke, sondern auch Richtung Borgsdorf und setzte dort den Hohen Neuendorfer Weg komplett unter Wasser. Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) war bis in die Nacht mit der Feuerwehr unterwegs, um zu helfen und sich ein Bild von der Lage zu machen.