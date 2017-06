artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das legendäre "Räuberrad", Wahrzeichen der Berliner Volksbühne, ist nach einem beispiellosen Hin und Her abgebaut worden. Am Freitag buddelten Bauarbeiter auf der abgesperrten Wiese vor dem Theater die rostige Eisenskulptur aus dem Boden, ein großer Kran hob die schwere Last vorsichtig aus der Verankerung. Ein erster Versuch zum Abbau war am Mittwochabend gescheitert.