Dorfteich tritt über die Ufer

Glienicke (OGA) Am Nachmittag sah es noch gar nicht so schlimm aus. Doch am Abend und in der Nacht zu Freitag hatten auch die Feuerwehrleute von Glienicke alle Hände voll zu tun. Seit Donnerstag um 17.37 Uhr waren die Feuerwehrleute von Glienicke im Dauereinsatz, berichtete Gemeindebrandmeister Heiko Glyz dem Pressesprecher Arne Färber. Bis Freitagmittag zählte er 20 wetterbedingte Einsätze. 25 Feuerwehrleute aus Glienicke wurden bei ihrer Arbeit von den Feuerwehr-Kollegen aus dem Mühlenbecker Land unterstützt.

Die Wassermassen ließen den Dorfteich über die Ufer treten und fluteten die Gartenstraße. Sie bedrohten zeitweise den denkmalgeschützten Bauernhof, der aber unversehrt blieb. Vollgelaufene Keller und Tiefgaragen sowie überflutete Straßen haben den Glienickern wie der Freiwilligen Feuerwehr schwer zu schaffen gemacht.

Laut Gemeindesprecher Arne Färber, der eine vorläufige Bilanz zog, traf es die Anwohner in der Eichenallee, der Nohlstraße, Franz-Schubert-Straße und Lindenstraße besonders hart. In der Lindenstraße lief eine 300 Quadratmeter große Tiefgarage voll. Ebenfalls betroffen war die 2 500 Quadratmeter große Tiefgarage an der Glienicker Spitze, wo sich 1 500 Kubikmeter Wasser sammelten. In den Eichwerder Moorwiesen brachen unter der Last zwei Baumkronen ab. Zudem leistete die Glienicker Feuerwehr mit dem Drehleiterfahrzeug Nachbarschaftshilfe in Birkenwerder, wo ein Dach abgedeckt worden war.

Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack (FDP) machte sich in der Nacht in den betroffenen Straßen ein Bild von der Lage. Für "derartige Extremereignisse" könne eine Straßenentwässerung nicht ausgelegt werden, sagte Oberlack. Bei allen teuren, zu beklagenden Sachschäden sei glücklicherweise kein Mensch persönlich zu Schaden gekommen, so der Bürgermeister. Insofern sei Glienicke "mit einem blauen Auge davongekommen".