Leegebruch (OGA) "Seit mehr als 50 Jahren bin ich in Leegebruch zu Hause. Aber eine solche Überschwemmung habe ich noch nicht erlebt", sagt Elvira Schnepper, die mit ihrem Hund noch halbwegs trocken durch die Familienfreizeitanlage an der Birkenallee gekommen ist. Dort ist der Pegel über Nacht gefallen. Aber ein Stück weiter an der Birkenallee gleicht Leegebruch auch einen Tag nach den sintflutartigen Regenfällen vom Donnerstag noch immer einem großen Meer.

Die 6 700 Einwohner zählende Gemeinde hat es in Oberhavel wohl am härtesten getroffen, weil das Wasser selbst 24 Stunden nach den Regengüssen nicht abfließt. Allein Kinder haben ihren Spaß, indem sie die Wassermassen mit Fahrrädern durchkämmen. Die Grundschule bleibt am Freitag geschlossen. In der Kita gibt es nur eine Notbetreuung. Autofahrer sind meist vorsichtiger, meiden die tiefen Fluten,weil sie Motorschäden befürchten und ziehen den Gehweg als Fahrstrecke vor.

Ernster geht es bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu. Sie sind seit mehr als 24 Stunden im Einsatz und erschöpft. Aber noch immer schleppen sie emsig Sandsäcke, um das Trafohaus an der Ecke zur Lindenstraße nicht ein Opfer der partout nicht fallenden Fluten werden zu lassen. "Wenn dort Wasser eindringt, muss die Stromversorgung für mindestens die halbe Gemeinde unterbrochen werden", sagt der amtierende Bürgermeister Martin Rother, der seinen Dienstsitz vom Rathaus zur Feuerwehr verlegt hat.

Fiele jetzt auch noch der Strom aus, wäre das der Super-Gau, der die vielen privaten Pumpen zum Stillstand bringen würde. Keller sind vollgelaufen, auch in die Erdgeschosse mancher Häuser ist das Wasser geschwappt. Viele Pumpen laufen. Doch der Boden ist gesättigt, nimmt kein Wasser mehr auf. Wasser, das an einer Stelle abgepumpt wird, fließt womöglich an anderer Stelle wieder auf das Grundstück zurück oder sorgt für Verdruss beim Nachbarn.

Die Arztpraxen im ehemaligen Landambulatorium am Robert-Koch-Platz sind nur in langen Gummistiefeln zu erreichen, so hoch steht davor das Wasser. "Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es so schlimm kommen würde", sagt Elvira Schnepper, die dort Jahrzehnte als Ärztin gearbeitet hat. "Das muss doch alles mit dem Klimawandel zu tun haben", nimmt sie an und bedauert, dass die Politik da nicht entschlossener handelt.

Gummistiefel sind am Freitag noch immer die weit verbreitete Fußbekleidung in Leegebruch. Auch Badelatschen haben einige Anwohner angezogen, die mit kurzen Hosen durch die Fluten stapfen. An einigen Stellen werden Schlauchboote gesichtet, mit denen man selbst am Freitag noch immer zum Beispiel über die Birkenallee und die Karl-Marx-Straße paddeln könnte.

"Die lassen uns hier förmlich im Regen stehen", klagt Martin Rother, der sich mehr schnelle Hilfe für Leegebruch gewünscht hätte. "Es ist ein Unding, dass der Landrat für Leegebruch nicht den Katastrophenfall erklärt", beschwert sich Pamela Schaffer, die an der Dorfaue wohnt. "Unser Keller ist voll gelaufen, aber niemand kann uns helfen. Wir werden nur vertröstet und fühlen uns alleingelassen", kritisiert sie die Kreisverwaltung.

"Wir saufen hier ab und brauchen dringend Schläuche und nochmals Schläuche, um das Wasser weit weg abpumpen zu können", sagt Rother. Die Gräben, über die der Ort gewöhnlich vom Regen entwässert wird, sind voll, die Wiesen um Leegebruch herum, melden "Land unter!". Die immer noch fallenden Regentropfen machen es nicht besser. Das Wasser kann auf natürlichem Wege nicht mehr abfließen.

Rother dankt den Kräften der örtlichen Feuerwehr, die mit 20 bis 30 Leuten im Dauereinsatz sind und den Kameraden die Donnerstag aus Kremmen, Fürstenberg und Zehdenick angerückt waren. Auch das Technische Hilfswerk ist mit ein paar Männern nach Leegebruch gekommen. Der Katastrophenschutzzug des Landkreises ist am Freitagnachmittag noch gen Leegebruch aufgebrochen. Leistungsstarke Pumpen seien aus Leipzig unterwegs, so Rother.

Sie sollen dafür sorgen, dass Leegebruch nach und nach großflächig trocken gelegt wird. Wie lange das dauert, kann niemand sagen, vor allem dann, wenn sich die Himmelsschleusen immer wieder öffnen. Die Leegebrucher hoffen, dass über das Wochenende die Straßen wieder passierbar sind, sie nicht mehr durch Pfützen tappen müssen, um in ihre Häuser und Wohnungen zu kommen. Welche Folgeschäden die Jahrhundertflut allerdings hinterlassen hat, wird sicher in vielen Fällen erst dann wirklich sichtbar, wenn der letzte Wassertropfen verschwunden ist.