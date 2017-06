Geldautomat in Guben gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Guben (dpa) In Guben (Landkreis Spree-Neiße) ist ein Geldautomat gesprengt worden. Geldkassetten konnten die unbekannten Täter in der Nacht auf Freitag vermutlich nicht erbeuten, teilte die Polizei mit. Neben dem Geldautomaten wurden auch Glasscheiben und eine Deckenverkleidung beschädigt. Mit was für einem Sprengsatz die Täter vorgingen, teilte die Polizei nicht mit.