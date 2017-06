Abwasserversorger im Dauerstress

artikel-ansicht/dg/0/

Ein weiterer Schwerpunkt stellte für die OWA Velten dar. "Das Gerücht, dass wir dort Pumpwerke abgeschaltet haben, ist absoluter Quatsch", sagte Fredrich. Dass das Abwasser in Keller und Garagen gedrückt habe, sei der Überlastung des Netzes geschuldet. "Wir hatten 250 Prozent der normalen Abwassermengen zu bewältigen", beschreibt Fredrich das Veltener Problem. Die Sickermulden seien schnell überlastet gewesen. Am Freitag entspannte sich die Lage bei der OWA. Fredrich atmete auf: "Die Sammelräume der Pumpwerke werden zusehends leerer."

Mit Sandsäcken Tiefgarage geschützt

In Hennigsdorf gab es nur einen größeren Einsatz auf dem Havelplatz. Weil die dortigen Abflussrillen laut Stadtbrandmeister Frank Dobratz "nicht gepflegt wurden", staute sich das Wasser. Die Treppe zur Tiefgarage wurde mit Sandsäcken verbarrikadiert. Einen Großkampftag hatte Veltens Feuerwehr zu bewältigen. Die Feuerwehr hatte bis Freitagfrüh 60 Einsätze zu bewältigen hatte. Hennigsdorf half dabei. Gesperrt werden musste nur ein Teil des Bärenklauer Wegs. Rektorin Yvonne Walthenberger hatte sich am Donnerstagabend spontan entschlossen, für Hennigsdorfs Schweitzer-Oberschule schulfrei auszurufen. Viele Schüler wohnen in Leegebruch. "Denen konnte ich den Weg nicht zumuten." Wie ein Lauffeuer breitete sich die Nachricht aus. Nur vier Schüler kamen. Bis 3 Uhr nachts waren Oberkrämers Feuerwehren aktiv. "Ich habe vier Stunden geschlafen", sagt Gemeindewehrführer David Ostwald und fügt an. "In vielen Fällen konnten wir aber nicht helfen, weil unsere Pumpen zu groß sind, um zwei Zentimeter Wasser aus Kellern zu holen." In einer Senke in Vehlefanz stand das Wasser knietief.