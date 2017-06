Wechselknaller der Classic-Kegler

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585375/

Trabs verfügt in seinem nunmehr 19. Jahr als aktiver Kegler über einen hohen Erfahrungsschatz im Kegelsport, da er bereits auf 18 sportliche Jahre beim KSC Seelow zurückblicken kann. Sein größter mannschaftlicher Erfolg in der Seelower Jugend war die Teilnahme an den deutschen Vereinsmeisterschaften. In der U23 gelang es dem Seelower bei den Landeseinzelmeisterschaften die Bronzemedaille zu ergattern.

Seit elf Jahren spielte er für die erste Mannschaft Seelow, mit der er etliche vorzeigbare Erfolge erzielte. Gemeinsam mit dem KSC Seelow wurde er viermal Landesmannschaftsmeister und konnte damit viermal an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen. Einmal gelang der Sprung in die 2. Bundesliga für 200 Wurf, die für eine Saison bestritten wurde.

Zuletzt in der Landesligasaison 2016/17 hatte er mit einem Gesamtschnitt von 533 Holz großen Anteil am Wiederaufstieg Seelows in die Verbandsliga. Seine persönlichen Bestleistungen zeigen, wo die Reise hingeht. Auf 100 Wurf - 492 Holz, auf 120 Wurf - 601 Holz und auf 200 Wurf - 973 Holz!