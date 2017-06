Uwe Karbe im Halbfinale gestoppt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Billardkegel-Wettbewerb im Zweikampf erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit in den Spielerkreisen, allerdings ist das Starterfeld, welches letztlich den neuen Kreismeister ermittelt, auf zwölf Akteure begrenzt. Zu den Favoriten gehörten der frischgebackene Regionalmeister Uwe Karbe vom Falkenberger SV, Steve Trebbin als Titelverteidiger vom BSV Sophienstädt sowie Holger Maasch von Fortuna Britz.

Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen mit jeweils sechs Spielern. Per Los-Entscheid wurden die Gruppen zusammengewürfelt. In der Staffel A versuchten die Blumberger um Uwe Erdmann, der bereits für den SV Gorgast/Manschnow sowie BC Lietzen den Billard-Queue schwang, und Fred Jarnetzky den Mitfavorit Uwe Karbe zu stoppen. Allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Vielmehr erwies sich das Rennen um den ersten Rang in der Gruppe als eine einseitige Angelegenheit. Der Hohenwutzener Routinier spulte sein Programm präzise wie das berühmte Schweizer Uhrwerk herunter, setzte sich ohne jeglichen Satzverlust durch und hievte sich recht dominant ins Halbfinale. Spannend und fast schon dramatisch verlief indes der Kampf um den zweiten Gruppenplatz, der gleichbedeutend mit dem Semifinale war. Nicht weniger als drei Spieler erzielten im Gesamtklassement 6:4 Punkte. Letztlich schaffte Fred Jarnetzky vor Uwe Erdmann und Tobias Kufeld, einem weiteren Akteur vom Bundesliga-Aufsteiger Falkenberger SV, den Sprung ins Halbfinale.

In Gruppe zwei erwischte Holger Maasch einen Auftakt nach maß und behielt gegen Steve Trebbin die Oberhand. Einmal in Schwung ließ Maasch in der Gruppenphase nicht mehr locker und zog ebenfalls ohne Punktverlust erwartungsgemäß ins Semifinale ein. Eine Überraschung gelang indes Uwe Flöhr. Der Britzer setzte sich in dem entscheidenden Spiel um den zweiten Platz gegen Titelverteidiger Steve Trebbin mit 2:0 durch und dementsprechend musste der Blumberger bereits in der Vorrunde die Segel streichen.

Die Halbfinals wurden dann über Kreuz gespielt. Die Distanz wurde noch einmal erhöht. Im ersten Halbfinale machte Holger Maasch kurzen Prozess und gelangte durch einen ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen Fred Jarnetzky ins Endspiel. Im zweiten Semifinale ging es knapper zu. Merklich beflügelt durch den Vorrundenerfolg kämpfte Uwe Flöhr den Titelanwäter Uwe Karbe im wahrsten Sinn des Wortes mit einem 2:1-Erfolg nieder und zog doch etwas überraschend ins Finale ein.

Das kleine Finale um Platz drei sicherte sich im Anschluss Karbe gegen Jarnetzky. Im reinen Britzer Finale wiederholte Holger Maasch gegen seinen Teamkollegen Uwe Flöhr den 2:1-Vorrundenerfolg und nahm verdientermaßen die Trophäe für den Kreismeistertitel im Billard Zweikampf 2017 entgegen.