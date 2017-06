Tennis trifft Schach bei den Open

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Es ist seit Jahren eine gute Tradition geworden, dass in der ersten Juliwoche der Tennisclub Neuenhagen (NTC 93) zu einem großen Turnier einlädt. In diesem Jahr wird es die 13. Auflage der "B1 Sport & Freizeit Neuenhagen Open" geben.

Die Open in Neuenhagen gehören inzwischen zu den attraktivsten und größten Turnieren von Berlin und Brandenburg. Teil 1 ist das Turnier Neuenhagen Senior Open. Das ist auch eine Premiere in Neuenhagen. Dies findet bereits seit Donnerstag (29. Juni) statt und wird bis zum kommenden Montag (Finalspiele) ausgetragen.

Die eigentlichen Tennis Open (Neuenhagen Open) , das nationale Ranglistenturnier, wird vom 5. bis zum 9. Juli die Tennisfans in Atem halten. Seit vielen Jahren richtet der NTC dieses überregionale Turnier auf der Anlage an der Hildesheimer Straße aus. In den vergangenen Jahren im Rahmen der Masters Serie des Tennisverbands Berlin-Brandenburg.

Es wurde bisher immer großer Sport geboten. In die Siegerlisten haben sich u. a. Christian Grünes, die ehemalige Nummer1 des Verbands, und der Bundesligaspieler Laslo Urrutia Fuentes eingetragen. Mehrfacher Gewinner war der moldawische Davis-Cup-Spieler Andrei Gorban.

Gespielt wird in den Konkurrenzen Herren-Einzel und Damen-Einzel und in beiden Rubriken geht es neben attraktiven Preisen auch um Punkte in der nationalen Ranglistenwertung sowie um Punkte in der Mastersserie TTVB (Tennis-Verbandes Berlin-Brandenburg).

Im Rahmen des Turniers gibt es auch anderen Sport zu sehen. Kaum zu glauben, aber wahr: Am 7. Juli feiert der Sparkassen-Regional-Cup im Blitzschach Jubiläum. Das vom KSC Strausberg organisierte bundesweit einmalige Einladungsturnier findet bereits zum zehnten Mal statt. Austragungsort ist wie immer ab 17 Uhr das Clubheim des NTC in der Hildesheimer Straße, und das aus gutem Grund. Da das königliche Spiel nicht gerade ein Zuschauermagnet ist, fanden die Strausberger Königsjäger mit dem NTC nicht nur einen echten Kooperationspartner, sondern auch einen Top-Termin. Das Blitzturnier ist seit 2008 nämlich ein Event im Rahmenprogramm der Neuenhagen Open im Tennis.

Dieses Konzept, das ein echter Schachzug war, hat auch die Sparkasse Märkisch-Oderland überzeugt, nicht nur als Namensgeber in Erscheinung zu treten, sondern jedes Jahr 500 Euro Preisgeld auszuloben, das zweckgebunden für die Nachwuchsarbeit vergeben wird.

Bei der zehnten Auflage gibt es im Vorprogramm ab 15.30 Uhr übrigens einen ganz besonderen Wettbewerb mit "Figuren aus dem Sack!". Insgesamt 32 Schachsteine - je 16 weiße und schwarze - gilt es dabei, so schnell wie möglich einhändig in der Grundstellung auf dem Brett aufzubauen. Der Sponsor wird die drei Schnellsten ebenfalls finanziell großzügig belohnen. Es lohnt sich also in jedem Fall, vor allem für Mädchen und Jungen aus den regionalen Schachvereinen, an dieser echten Weltpremiere teilzunehmen. Seit dem ersten Testlauf im Vorjahr hält Arne Jeß von der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf mit 1:13,49 Minuten den aktueller Rekord, und der sollte in jedem Fall zu knacken sein.

Was das Teilnehmerfeld angeht, so sind neben dem Fredersdorfer Titelverteidiger Michael Sebastian noch drei weitere ehemalige Sieger am Start. Gespannt darf man dabei vor allem auf Libor Titscher vom Gastgeber NTC 93 sein. Der einstige letzte DDR-Studentenmeister gewann immerhin dreimal das traditionelle Turnier (2009, 2010, 2012). Chancenreich ist auch der beste Nachwuchsspieler im Land Brandenburg, Maximilian Paul Mätzkow vom ESV Eberswalde. Der 15-Jährige, der sich 2015 in die Siegerchronik eingetragen hat, schied im Vorjahr überraschend gegen den Strausberger Frank Degebrodt aus, der es dann bis ins Finale schaffte.

