Eichhörnchenauswildung im Tipidorf

Bei Angelika Justen fanden sie ein geeignetes großes Grundstück, noch dazu ganz in der Nähe der Kita. Justen ist eine Enkeltochter von Heinrich und Gertrud Justen, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts selbst einen kleinen Bungalow bauten und sich um die Entstehung Borkwaldes verdient gemacht haben, nachzulesen in der Chronik über Borkwalde von Eva Matis. In diesem Sinne möchte auch die heutige Familie Justen einen Beitrag zum gemeinnützigen Vorhaben leisten. Ein Nutzungsvertrag wurde geschlossen, und jetzt steht dem Enthusiasmus aller Beteiligten nichts mehr im Wege. Bisher sind es vier, fünf befreundete Familien, die sich engagieren.

Ein Tipidorf soll entstehen. Begeistert tragen die Kinder von Petrus und Zippel erste Stangen zusammen und stellen sie rings um eine Kiefer auf. "Wir spielen gern im Wald", erzählt Petrus. "Der Wald erdet uns. Er bietet den Kindern Erlebnisse und Erfahrungen, die sonst oft im Alltag untergehen. Und uns Erwachsene erinnert er an die Kindheit." Das Gelände soll aber nicht nur den eigenen Kindern zur Verfügung stehen. "Wir denken, dass ein solcher Platz besonders für die Familien interessant ist, die keinen Garten haben." Zippel ergänzt: "Das passt gut zu Borkwalde. Nicht nur wegen des Titels als Waldgemeinde, sondern auch, weil wir ein besonders familienfreundlicher Ort sein wollen."

Gemeinsam sollen nach und nach verschiedene Arten von Tipis und Holzhäuschen entstehen, vielleicht ein ganzes Tipidorf Borkwalde. Am letzten Wochenende gab es eine erste Mitmachaktion. Fünf Familien halfen beim Reparieren des Zaunes und beim Aufräumen des Geländes.

Aber außer dem Tipidorf gibt es noch mehr Ideen. Ein Balancierseil ist schon gespannt. Außerdem könnten die Kinder Bäume pflanzen und pflegen. Während das alles noch mehr Träume als Realität sind, existiert schon etwas ganz Besonderes, eine Eichhörnchenauswilderungsstation. Für die hat sich Gerhard Schubert stark gemacht, der sich schon an seinem früheren Wohnort Potsdam für den Eichhörnchen-Notruf (http://eichhoernchen-notruf.com/) engagiert hat und seit 2011 dort Mitglied ist. Die geretteten Eichhörnchen müssen, nachdem sie körperlich fit sind und sich an die Umgebung gewöhnt haben, wieder ausgewildert werden. Das kann und soll künftig unter anderem in der Station des Vereins in Borkwalde passieren. Zwei kleine Tiere mit noch ganz schütterem Schwanz sind schon in das selbstgebaute Gehege eingezogen. Oli und Poli waren in Kleinmachnow gefunden worden. Borkwalder Kinder helfen bei der Fütterung. Ein Logbuch für die Station ist angedacht, dass die Kinder mit Zeichnungen und Notizen füllen können. Die größeren Kinder könnten sogar Patenschaften übernehmen.