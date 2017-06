Zwei Judoka wechseln nach Hannover

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (keb) Wie es um die Zukunft des Judo-Bundesstützpunktes Frankfurt steht, ist weiter in der Diskussion. In der Zwischenzeit haben erste Familien die Konsequenz gezogen: Die Sportschüler Dan Matuschowitz und Tom Moritz wollen mit Beginn des neuen Schuljahrs zum Stützpunkt nach Hannover wechseln.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585379/

Als vor einer Woche die Präsidenten des Deutschen Judo-Bundes und der Landesverbände Berlin und Brandenburg (BJV) auf Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbundes über ein Konzept in Richtung Bundesstützpunkt Nordost unter Einbeziehung Mecklenburg-Vorpommerns berieten, war bei Familie Matuschowitz schon länger klar: "Ja, Dan hat sich entschieden, an den Bundesstützpunkt Hannover und damit zu einem neuen Landesverband zu wechseln", bestätigt Vater Christian Matuschowitz. Er spricht von einem ganzen Paket, das zu dieser Entscheidung geführt hat: die Situation um den Bundesstützpunkt Frankfurt, der Zeitpunkt, nach der 10. Klasse mit einem Abschluss wechseln zu können, Zeit zu haben, sich ausgiebig zu informieren und Fristen einhalten zu können.

Die Diskussionen in der Familie hatten bereits mit dem Jahreswechsel begonnen, als bekannt geworden war, dass sich der DOSB im Zuge der Reform im Leistungssport von einem seiner sieben Bundesstützpunkte trennen will und Frankfurt seitdem zur Disposition steht. "Mich hat in diesem ganzen Prozess geärgert, dass ich vieles nur aus der Zeitung erfahren habe. Für uns war es auch ein Anlass, dass sich unser Sohn mit der Frage beschäftigt hat, ob und wie ihm Frankfurt eine Zukunft im Leistungssport bieten kann", erklärt der Vater. Er vertraut nicht auf die Aussagen des Bildungsministeriums, dass sich für die jetzigen Judoka der Sportschule an der Qualität des Trainings bis zum Abitur nichts ändern wird, sollte der Stützpunktstatus wegfallen. "Wer gibt uns denn die Sicherheit, dass nicht doch einige sehr gute Trainer weggehen?"

Pikant ist, dass sich Christian Matuschowitz bisher als Schulelternsprecher und Kommunalpolitiker stets für den Erhalt des Frankfurter Stützpunktes eingesetzt hat. Auch für Daniel Keller, Präsident des Brandenburgischen Judo-Verbandes, der den Kontakt zur Familie suchte, ist das ein Widerspruch: "Dass Herr Matuschowitz als Erster das Schiff verlässt, ist schwer zu verstehen. In Gesprächen hat die Familie nicht geäußert, dass sie unzufrieden mit den schulischen und Trainingsbedingungen ist. Wir hatten sie gebeten, bis zum Sommer zu warten, bis klarer ist, wie es mit dem Stützpunkt weitergeht", zeigt sich Keller enttäuscht.

"Mag sein, dass es widersprüchlich aussieht. Als Vertreter der Schule ist es meine Aufgabe, mich dafür einzusetzen, dass sich nichts zum Schlechten ändert. Aber jetzt bin ich ganz Papa. Und wir haben eben Dan entscheiden lassen", betont der Vater. Dies in dem Wissen, dass auf den 16-jährigen Sohn - "er hat sich in den vier Jahren an der Sportschule immer wohlgefühlt" - und dessen Freund Tom Moritz in Niedersachsen keine idealen infrastrukturellen Bedingungen zukommen: Die mit dem BSP Hannover kooperierende Gesamtschule, Internat und Trainingshallen sind räumlich deutlich voneinander getrennt.

Für Christian Matuschowitz bleibt derweil eine Frage offen: "Wenn die Basis in Frankfurt am besten ist, warum haben es dann zuletzt kaum noch Judoka von hier zu den Olympischen Spielen geschafft?"