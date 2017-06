Beifall für Baur-Straße

artikel-ansicht/dg/0/

Nach langem Hin und Her, nach weitreichenden Diskussionen kam es nun in der vergangenen Woche zur Enthüllung des Straßenschildes. Bad Belzig verfügt nun nicht nur über eine Albert-Baur-Halle, sondern auch über eine Albert-Baur-Straße.

© MZV

Knapp 40 Bad Belziger, unter anderem die "Albert-Baur-Wandergruppe" der hiesigen Kirchengemeinde St. Marien "Hoher Fläming, fanden sich zur Mittagsstunde gegenüber des Turnplatzes an der Brandenburger Straße ein, um dabei zu sein, wenn das zu diesem Zeitpunkt noch zu gehangene Straßenschild gelüftet wird.

Zu den Gästen gehörten mit Barbara Beyland und Wilhelm Quitzow aus Berlin aber auch direkte Nachfahren Albert Baurs (1803 bis 1886). Im März 1836 kam Letzterer nach Belzig. Die zweite Pfarrstelle war ihm in der Stadt anvertraut worden. Über 46 Jahre wirkte Albert Baur hier als Pfarrer. Aber nicht nur. Baur war vielseitig interessiert und gebildet. Er war zugleich Schulinspektor, Zeichner und Historiker. Seine große Leidenschaft gehörte dem Turnen. Und dass bereits seit seinem 10. Lebensjahr.

In Belzig wird diese Leidenschaft anfangs mit großem Argwohn betrachtet. Er trifft auf Anhänger seiner Gedanken, aber auch auf viele Skeptiker. Dennoch organisiert Albert Baur beispielsweise 1863 das erste Turnfest in der Stadt - Übungen - unter den gestrengen Augen des damaligen Superintendenten Hupe. Mit Ballspielen, Lauf- und turnerischen Übungen. Er ist Gründer des ersten Belziger Turnvereins und wird Ehrenmitglied der Berliner Turnerschaft.

Erklärende Hinweise, direkt am Straßenschild, erläutern die Namenswahl für die neue Straße. Dennoch gab es im Vorfeld, nachdem die Einwohner der Stadt aufgerufen waren Vorschläge einzureichen, tiefgründige Diskussionen unter den Kommunalpolitikern. So vertraten einige Abgeordnete die Ansicht, dass mit der Albert-Baur-Sporthalle der Ehre genüge getan sei. "Die Entscheidung der Stadtverordneten war gut", sagt Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) später, als er Barbara Beyland und Wilhelm Quitzow bei der Enthüllung des Straßenschildes behilflich ist.

"Albert Baur war unser Ururgroßvater", erklären die beiden. Sichtlich erfreut darüber, dass die Erinnerung an Baur in der Stadt gepflegt wird. Im Anschluss erwartet alle eine Überraschung. Leonie Schulze, Anna Bräuer, Frieda Hanse und Janne Berger, die unter Leitung von Kathleen Berger in der Belziger SG Einheit dem Turnen frönen, sorgen für einen sportliche Einlage. Die Übungen ernten anerkennende Blicke und Beifall. Albert Baur hätte wohl seine Freude daran gehabt.