Ein Bauer, der pflügt, sät und singt

Letschin/Gusow (MOZ) Am 29. Juli laden wir zur MOZ-Strandparty an den Gusower Baggersee ein. Mit dem singenden Bauern Paul Scherhag aus Letschin haben wir einen Programm-Gestalter, der Garant für beste Stimmung ist.

Fernsehstar: Paul Scherhag sang 2016 auch in Stefan Mross' Show "Immer wieder sonntags". Hier plaudert Scherhag (l.) mit dem Kult-Moderator. Der Letschiner ist mittlerweile auch in seiner neuen Heimatregion als singender Bauer ein gefragter Mann. © privat

Paul Scherhag stiefelt in grüner Latzhose über den gepflasterten, piko bello aufgeräumten Hof seiner Wirtschaft in der Sophienthaler Straße. "Aber ich bin nicht mehr der Chef hier, nur noch Angestellter", sagt er im breiten Kölner Dialekt und strahlt übers ganze Gesicht. "Mein Junior hat jetzt hier das Sagen. Aber ganz ehrlich? Geändert hat sich für mich gar nichts. Die Arbeit ist die gleiche geblieben." Der 67-Jährige sieht das nicht als Klage. Nein, er sei gern Bauer und werde, so lange die Kräfte es zulassen, mit anpacken.

Scherhag ist Bauer in fünfter Generation. Als er 18 war, stand die Fortsetzung der Tradition auf der Kippe. Denn schon immer hat er leidenschaftlich gern gesungen. Mit 18 gewann er einen Schlagerwettbewerb in Nassau. Der Manager wollte eine Platte mit ihm aufnehmen, prophezeite ihm eine Sängerkarriere. "Aber es war Sommer, also viel Arbeit auf der Wirtschaft", erzählt er. Die Eltern fanden die Idee überhaupt nicht gut. Er wurde Landwirt, das Singen blieb jedoch sein Hobby. Er trat mit Bands auf, unterhielt bei Weinfesten und Kirmes. "Natürlich immer nach Feierabend und wenn die Arbeit es erlaubte", erinnert er sich.

Dann kam die Wende. Neben dem Hof hatte er ein Lohnunternehmen Landtechnik. Er sei neugierig gewesen auf den anderen Teil Deutschlands. Durch einen Bekannten kam er 1989 in den Raum Bad Freienwalde. Dort wohnte er eineinhalb Jahre lang im Wohnwagen. Sein Sohn sei damals zwölf Jahre alt gewesen und schlug auch in Richtung Landwirt ein. Für ihn wollte er eine Wirtschaft aufbauen.1992 kam er nach Letschin zum Freigut Kiele (frei von allen Lasten). Der Alteigentümer hatte die Wirtschaft mit 95 ha zurück bekommen. Er wollte sie verpachten, doch der Pächter sollte vor Ort wohnen. Was bedeutete, auch das völlig herunter gekommene große Bauernhaus zu übernehmen. Seine Frau erklärte ihm nach der ersten Besichtigung, dass sie niemals dorthin ziehen werde. Doch sie zog letztlich doch. Und kann sich heute kein anderes Zuhause mehr vorstellen.

Denn Paul Scherhag kann nicht nur Äcker bestellen und diverse Maschinen bedienen. Er baut auch für sein Leben gern, hat fünf Jahre lang zum größten Teil ganz allein aus dem Sanierungsfall Wohnhaus eine Heimstatt für seine Familie geschaffen. 1997 waren alle wieder vereint. Nur die ältere Tochter zog nicht mit ins Oderland. Sohn Marco hatte seine Schule hinter sich und begann im Letschiner Landwirtschaftsbetrieb eine Ausbildung als Landwirt. Später machte er seinen Meister, leitet jetzt das Unternehmen, das auf rund 1000 ha Marktfruchtanbau betreibt - Weizen, Erbsen, Roggen, Mais.

In den ersten Jahren sei ans Singen nicht zu denken gewesen, erzählt Paul Scherhag. Doch er sei nun mal ein gemütlicher Rheinländer. Und wann immer er mit Freunden - "Wir haben inzwischen sehr viele gefunden, fühlen uns hier pudelwohl" - zusammen saß, begann er irgendwann zu singen. Dann erzählte er von seiner Leidenschaft und wurde ermutigt, sie wieder zu pflegen. Der Letschiner nahm sogar vier Jahre Gesangsunterricht bei der gebürtigen Ukrainerin Galina Beida in Frankfurt. Mit der habe er auch wunderschöne russische Lieder einstudiert, erzählt er.

Er holte den ersten Platz beim Grand Prix "Goldener Herbst", gewann den Voc, füllte auch mal ganz fix den Saal des Seelower Kulturhauses für ein Konzert, nahm CDs auf. Und weil ein singender Bauer dann doch etwas Ungewöhnliches ist, entdeckte ihn auch das Fernsehen. In Stefan Mross Show "Immer wieder sonntags" absolvierte er so souverän seinen Auftritt, als ob das für ihn Tagesgeschäft wäre. Doch das ist es bis heute nicht. "Ich singe, weil es mir Spaß macht", sagt er. Sein Repertoire reicht von Freddy Quinn über Jonny Cash bis zu Schlagern und Seemannsliedern. Einige davon wird er bei der MOZ-Strandparty präsentieren.

MOZ-Strandparty, 29. Juli, 14 Uhr, Baggersee Gusow, MOZ-Kanumeisterschaft. Alle Teilnehmer erhalten ein Unikat-T-Shirt, Start 16 Uhr. Anmeldung unter Tel. 03346 472 oder per E-mail: seelow-red@moz.de.