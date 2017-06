artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bu) In den Häusern der Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft (Woba)herrscht für viele gehbehinderte Mieter der Ausnahmezustand. Denn fast sämtliche Fahrstühle in den mehrgeschossigen Gebäuden der Woba sind bereits am Donnerstagabend ausgeschaltet worden, weil die Schächte voller Wasser liefen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585391/

Die Woba ist im Dauereinsatz, um die Schäden zu beheben. "Wir haben eine Katastrophe und die Folgen müssen wir jetzt managen", sagte am Freitag Geschäftsführer Bernd Jarczewski. "Wir bitten um Geduld und Vernunft, aber auf so einen Notfall war niemand wirklich vorbereitet", so Jarczewski.

Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Dort, wo nur Regenwasser in die Fahrstuhlschächte eingedrungen sei, könne es mit einfachen Pumpen leergezogen werden. Doch in einigen Schächten haben sich Öl und Wasser vermischt. "Das müssen wir dann entsorgen lassen, das geht nicht so schnell und einfach", sagt der Woba-Geschäftsführer bedauernd. Bis nächste Woche wird es in solchen Fällen wohl dauern, bis die Aufzüge wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Wer als Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Mieter in seiner Wohnung festsitze, möge Nachbarn und Freunde um Unterstützung und Hilfe bitten. "Wir versuchen unser Bestes", so Jarczewski.