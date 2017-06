Stadt warnt vor Riesen-Bärenklau

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde hat am Freitag den Weg an der Mühlenfließaue und den Bolzplatz wegen der Ausbreitung von Riesen-Bärenklau gesperrt. Die Pflanze ruft bei Berührung großflächige Pusteln bis hin zu schwer heilenden Verbrennungen hervor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585392/

"Wir appellieren an die Bürger, vor allem Familien mit Kindern, die Sperrung unbedingt ernst zu nehmen und sich von diesen Grünflächen fern zu halten", warnte Wolfgang von Allmen, Sachbearbeiter Grünflächen, Friedhöfe und Stadtforst der Stadt Bad Freienwalde. Wegen der schweren Verletzungen, die die Pflanze bei Berührung hervorrufen könne, habe sich die Stadtverwaltung zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme entschieden. Die Mühlenfließaue sei jedoch die einzig derzeit bekannte öffentliche Fläche in der Stadt, wo Riesen-Bärenklau verbreitet vorkomme, sagte Wolfgang von Allmen.

Wolfgang Voegeler, Pflanzenschutzexperte aus Gusow, und ein Mitarbeiter der Gärtnerei der Stephanus-Werkstätten schnitten am Freitag im Auftrag der Stadt die tellergroßen weißen Blüten der imposanten Pflanze ab, um die Bildung von Samen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die beiden Männer trugen mit Gesichtsschutz ausgestattete Helme, Handschuhe und langärmelige Jacken. Mit Scheren an Teleskopstangen entfernten sie die Blüten und packten sie in Säcke. "Die Blüten werden vernichtet", erklärte Voegler.

Die Stadt sperre die Bereiche, in denen die Pflanze wächst, mit Trassierband ab und hänge Warnschilder mit der Aufschrift aus: "Achtung Gesundheitsgefahr durch Riesen-Bärenklau. Bitte, die gekennzeichnete Fläche nicht betreten. Der Bürgermeister".

Obwohl der Riesen-Bärenklau auch Herkuleskeule genannt, in den vergangenen Jahren konsequent herausgezogen worden sei, habe diese Maßnahme die Ausbreitung nicht verhindern können, erklärte Wolfgang von Allmen. Die Stadt werde der gefährlichen Pflanze, die aus dem Kaukasus stammt, nun mit Gift zu Leibe rücken. Der Antrag an den Pflanzenschutzdienst in Frankfurt (Oder) sei bereits genehmigt worden, so von Allmen. Bis der Gifteinsatz erfolgreich abgeschlossen sei, bleiben die Flächen gesperrt.

Die Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) ist eine bis zu fünf Meter hohe eindrucksvolle Pflanze aus der Familie der Doldengewächse, die sich entlang von Flüssen und Bächen an Feldrändern und auch in Gärten ausbreitet. Wie Brennnesseln ist die gesamte Pflanze - Stiel und Blätter - von feinen Härchen überzogen. Bei Berührung mit der Haut könne es in Verbindung mit Sonnenschein zu starkem Juckreiz, Hautreizungen, schmerzhaften bissigen Geschwüren kommen, so Wolfgang von Allmen.

Wolfgang Voegler sprach sogar von Hautverbrennungen, die nur schwer heilen. Die Pflanze an sich, sei aber nicht giftig, betonte der Pflanzenschutzexperte, der laut von Allmen Fachmann auf dem Gebiet ist. Gefährlich seien die in der Pflanze enthaltenen Furocumarine.

Riesen-Bärenklau sei als Zier-und Futterpflanze eingeführt worden. Verhindern könne man die Ausbreitung der Pflanze nur schwer. Um Riesen-Bären wirksam zu bekämpfen, müsse er ausgegraben oder mit Gift bekämpft werden

Der Bärenklau, der deutsche Bruder des gefährlichen Kaukasiers, werde gern an Kaninchen verfüttert, obwohl sie auch giftige Stoffe enthalten, erklärt Voegler.