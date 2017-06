Provisorium eingeweiht, Parksituation entschärft

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Mehr Parkfläche am Bahnhof Elstal: Pendler kennen das Problem. Oft reichen die 100 Stellplätze am Bahnhof nicht aus. Man muss auf der Bahnhofstraße parken und lange Wege zum Zug in Kauf nehmen. Nun gibt es zusätzlich 65 weitere Stellplätze auf einem provisorischen Erweiterungsparkplatz angrenzend an den Bahnhofsparkplatz und mit direktem Durchgang.