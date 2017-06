Und ewig währt die Affenliebe

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Was für ein Zirkus! Tanzende, jonglierende, balancierende Affen präsentieren ihre Kunststücke auf zum Teil farbigen Podesten; Bananen spielen eine Rolle und bunte Bälle. Die teilweise mit Öl gefasste Bronze war Jörg Engelhardts Diplomarbeit an der Hochschule für Künste in Bremen. Nun steht sie im Zentrum der lichten Ausstellungsräume der Fürstenwalder Kunstgalerie Altes Rathaus. "Einfach tierisch" heißt es dort ab Sonntag - und besser ließe sich die Arbeit des Bernauer Bildhauers auch kaum umschreiben.

"Einfach tierisch" heißt die neue Ausstellung mit Werken von Jörg Engelhardt in der Kunstgalerie Altes Rathaus in Fürstenwalde. © MOZ/Bettina Winkler

Löwen, Pferde, Elefanten, Büffel, Nashörner, Schweine, Lamas: Sie alle bevölkern in Form kleiner Bronzen, in Öl oder als Computerzeichnung Foyer, Galerie und Rathaussaal. Insgesamt etwa 50Arbeiten, entstanden in den vergangenen elf Jahren.

"Kong", die Bronze, mit der Engelhardts sprichwörtliche Affenliebe einst begann, begrüßt die Besucher gleich am Eingang. Der ausgestreckte Arm des Tieres - Hilfe suchend oder einfach nur eine freundschaftliche, einladende Geste? Der in Jäckelsbruch (Märkisch-Oderland) arbeitende Künstler hat in jedem Fall eingeschlagen. Affen seien uns einfach am ähnlichsten, hat er seine Lust am Objekt einmal begründet. "Für mich sind sie eine kreative Spielwiese, auf der ich mich austobe."

Und es fällt nicht schwer, uns selbst in ihnen zu sehen. Auf den Ölbildern des 1978 in Wriezen geborenen Bildhauers fletschen Schimpansen die Zähne, schauen mal hochmütig, mal freundlich, wirken hier nachdenklich, dort albern. Bei den Bronzen kommt die Bewegung im Raum hinzu: Manch eines der Tiere scheint gedankenversunken nach etwas zu greifen, ein anderes sieht aus, als dirigiere es ein unsichtbares Orchester. Eine Äffin wiederum vermittelt den Eindruck, man habe ihr gerade das Junge entrissen - nun klammert sie verschreckt dem verschwundenen Körper nach.

Bei den Orang-Utans und Gorillas sind es vor allem Ruhe und Würde, die ihnen Engelhardt mitgegeben hat und die den Betrachter wünschen lassen, er könnte das auch: einfach nur so sitzen, souverän, kraftvoll, weise, eine Instanz, die nicht hinterfragt werden muss.

In letzter Zeit ist Engelhardt von der Bronze mehr zum Holz gewandert - der Arbeitsprozess zum Beispiel, sagt er, sei einfach kürzer. In Fürstenwalde hat ein so entstandener, in sich gekehrter Affengott nun neben anderen, zum Teil bemalten Gorillas Platz genommen. Viel mehr als seine Bronzen leben diese Skulpturen von Andeutungen, lässt Engelhardt bewusst auch Material stehen und Risse oder Aufbrüche zu. Das Holz als Natur, auch das kann hier die Botschaft sein, ist eben nicht bis ins Letzte zu bändigen. Genauso wenig wie die Affen.

Vernissage am 2.7., 17Uhr, dann bis 8.9. (24.7.-13.8. geschlossen), Di-Sa 10-17 Uhr, So 12-17 Uhr, Kunstgalerie Altes Rathaus, Am Markt 1, Fürstenwalde