Polizeibericht Bernau vom 30.06.2017

Bernau. Mit einem gestohlenen Fahrrad ist ein Mann am frühen Donnerstagmorgen in Bernau Polizisten quasi in die Arme gelaufen. Die Beamten waren von einem Zeugen gerufen worden, weil er den Mann beobachtet hatte, wie er in der Breitscheidstraße bei einem anderen Fahrrad das Schloss durchtrennte und es dann doch stehen ließ, weil es einen platten Reifen hatte. Das Rad, das er später bei sich hatte, hatte er gerade in der Bürgermeisterstraße gestohlen. Im Korb lag sogar noch das durchtrennte Sicherungsschloss. Neben dem Werkzeug hatte der polizeibekannte Mann auch eine Taschenlampe mit Elektroschocker bei sich. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Mountainbikesverschwunden

Ahrensfelde. Zwei Mountainbikes sind in Ahrensfelde aus einem Schuppen in der Straße an der Bahn gestohlen worden. Die Diebe hatten den Schuppen aufgebrochen. Schaden: rund 650 Euro.

Berlin. Auf der Pasewalker Straße in Pankow-Buchholz

ist zwischen der Dame- rowstraße und der Anschlussstelle zur A 114 in beiden Richtungen wegen einer Baustelle die Verkehrsführung geändert worden. Verkehrsbehinderungen und Staus sind in diesem Bereich zu erwarten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 31. Dezember.

Verkehrstipp