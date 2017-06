Polizeibericht Schwedt vom 30.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Göritz. Bei einem Mann in Göritz haben drei Dachdecker versucht, große Kasse zu machen. Der Mann hatte sich auf deren Angebot eingelassen, ihm die Nebengelasse zu sanieren. Als die Arbeit zur Hälfte erledigt war, verlangte das Trio plötzlich einen erheblichen Aufschlag zur vereinbarten Summe. Der Anblick hinzugerufener Polizisten ließ diese Forderung etwas zusammenschmelzen. Die 21, 28 und 45 Jahre alten Männer mussten das Feld räumen. Gegen sie wird wegen Betruges und wegen Urkundenfälschung ermittelt. Die angeblich amtliche Reisegewerbeerlaubnis war gefälscht.

Autodieb aufder A11 gefasst

Schmölln. Einen mutmaßlichen Autodieb haben Fahnder von Bundespolizei, Zoll und Polizei am Mittwochabend auf der A11 festgenommen. Der 25-Jährige war mit einem VW Touran in Richtung Grenze unterwegs. Der Wagen war den Beamten aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen von einem Volvo stammten. An der Anschlussstelle Schmölln wurde das Auto gestoppt. Es war in Berlin gestohlen worden.

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Lenkrad

Angermünde. Einen Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Angermünde erwischt. Der 31-Jährige war in einem VW imZiethener Weg unterwegs, wo er zur Kontrolle angehalten wurde.