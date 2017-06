Polizeibericht Eberswalde vom 30.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Mit einem gestohlenen Fahrrad ist ein Mann am frühen Donnerstagmorgen in Bernau Polizisten quasi in die Arme gelaufen. Die Beamten waren von einem Zeugen gerufen worden, weil er den Mann beobachtet hatte, wie er in der Breitscheidstraße bei einem anderen Fahrrad das Schloss durchtrennte und es dann doch stehen ließ, weil es einen platten Reifen hatte. Das Rad, das er später bei sich hatte, hatte er gerade in der Bürgermeisterstraße gestohlen. Im Korb lagen sogar noch das durchtrennte Sicherungsschloss. Neben dem Werkzeug hatte der polizeibekannte Mann auch eine Taschenlampe mit Elektroschocker bei sich.

Gestohlenen VW auf der A 11 gestoppt

Schmölln. Einen mutmaßlichen Autodieb haben Fahnder von Bundespolizei, Zoll und Polizei am Mittwochabend auf der A 11 festgenommen. Der 25-Jährige war mit einem VW Touran Richtung Grenze unterwegs. Der Wagen war den Beamten aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen von einem Volvo stammten. An der Anschlussstelle Schmölln wurde das Auto gestoppt. Es war, wie sich herausstellte, in Berlin gestohlen worden.

Mountainbikesverschwunden

Ahrensfelde. Zwei Mountainbikes sind in Ahrensfelde aus einem Schuppen in der Straße an der Bahn gestohlen worden. Die Diebe hatten den Schuppen aufgebrochen. Schaden: rund 650 Euro.