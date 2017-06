Sportschule lockt MSV-Talente

artikel-ansicht/dg/0/

Die beiden Offensivtalente zählten am vergangenen Wochenende zum MSV-Aufgebot bei den Landesmeisterschaften in Stahnsdorf. Der MSV verpasste knapp den Einzug ins Halbfinale, belegte am Ende Platz sechs. "Unsere Spieler aus dem älteren Jahrgang haben bis auf Chris Grabow allesamt unter Normalform gespielt. Vielleicht war die Aufregung zu groß. So eine Endrunde ist etwas anderes als ein Liga-Spiel", vermutet Scholz, dass das Lampenfieber für eine angezogene Handbremse gesorgt hat. Dagegen haben die Akteure des jüngeren Jahrgangs durchweg "stark aufgespielt".

In der Vorrunde traf der MSV auf die beiden Favoriten Brieske/Senftenberg (0:1) und den 1. FC Frankfurt (0:0). Scholz: "In beiden Partien waren wir vorwiegend in der Defensive gebunden." Der 2:1-Erfolg gegen den FSV Bernau reichte am Ende nicht zum Halbfinal-Einzug, weil parallel Brieske 0:1 gegen Frankfurt verlor. "Hätten diese beide Teams remis gespielt oder Brieske gewonnen, wären wir durch gewesen", hadert der MSV-Trainer mit der ausgebliebenen Schützenhilfe. Es folgte ein 3:2-Sieg nach Neunmeterschießen in der Platzierungsrunde gegen TuS Sachsenhausen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Im Spiel um Platz fünf unterlagen die Neuruppiner Vorrundengegner Bernau mit 1:4.

Am Wochenende lassen die Neuruppiner D-Junioren, die sich nach einer unerwartet starken Saison den Staffelsieg in der Landesliga Nord sichern konnten, die Saison beim Freundschaftsturnier in Bad Doberan ausklingen.

Landesmeisterschaft D-Junioren

1. FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg

2. SV Dallgow 47

3. 1. FC Frankfurt (Oder)

4. RSV Eintracht 1949

5. FSV Bernau

6. MSV 1919 Neuruppin

7. TuS 1896 Sachsenhausen

8. FV Preussen Eberswalde

Beste Spieler: Jannick Wolter (FV Preussen Eberswalde), Joe Lennard Löwe (Brieske/Senftenberg, Jannis Juckel (FSV Bernau)

Bester Torwart: Alex Bröcker (FSV Bernau)