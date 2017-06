Polizeibericht Strausberg vom 30.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg. In der Nacht zu Donnerstag brannte in der Heimstraße ein Einfamilienhaus. Aus einem Fenster in der oberen Etage wurdeeine Frau von der Feuerwehr gerettet, die auch die Flammen löschte. Wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung wurde die 49-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Andere Personen befanden sich nicht im Haus. Es ist nicht mehr bewohnbar. Strom-, Gas- und Wasserzufuhr sind abgeschaltet worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Scheibenbeschädigt

Strausberg. Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch die Glasscheiben einer Eingangstür zu einem Baumarkt in der Prötzeler Straße. Der Schaden beträgt ungefähr 400 Euro.

Betrügeram Telefon

Hoppegarten. Falsche Polizisten riefen am Mittwoch Bewohner in Hönow und Dahlwitz-Hoppegarten an und fragten die Leute aus, ob sie allein wohnen und ob sie Wertgegenstände in der Wohnung aufbewahren würden. Der falsche Polizistbehauptete, eine ganze Liste von Einbruchsopfern zu haben. Die angerufenen Bürger reagierten richtig. Sie gaben keine Auskünfte und beendeten die Telefonate.

Treckingradgestohlen

Märkische Höhe. Zwischen dem 16. und dem 27. Juni wurden in Julianenhof ein Gebäudefenster aufgebrochenund ein Treckingrad sowie Lebensmittel aus dem Kühlschrank gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro.