Polizeibericht Freienwalde vom 30.06.2017

Bad Freienwalde. Ein Delikt kam zum anderen: Als Polizeibeamte auf der B 167 einen BMW mit litauischen Kennzeichen anhielten, ging es zunächst um Tankbetrug. Der Wagen war zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem der Fahrer 70 Liter Sprit getankt hatte und dann ohne Bezahlung losgefahren war. Im Kofferraum fanden sich dann die regulären Kennzeichen – das läuft unter Urkundenfälschung. Und der Drogenschnelltest war auch noch positiv.

Pkw-Anhängergestohlen

Altreetz. In der Nacht zum Dienstag ist ein alter Pkw-Anhänger, der vor einem Grundstück in der Friedensstraße gestanden hatte, verschwunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, beläuft sich der Schaden auf rund 200 Euro.