Polizeibericht Neuruppin vom 30.06.2017

Neuruppin (RA) Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr aus einer Autowerkstatt An der Holländer Mühle in Neuruppin einen Kanister Öl im Wert von 16 Euro gestohlen. Der Dieb flüchtete mit einem roten Mountainbike. Er ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Sonnenbrille, ein beigefarbenes T-Shirt, eine dicke Halskette sowie eine Tätowierung am rechten Unterarm. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.