Oberhavel (OGA) Mehr als 4 000 Notrufe gingen in den vergangenen 24 Stunden wegen des Unwetters in Oberhavel ein. Besonders betroffen war der Süden des Landkreises. Seit Donnerstagabend 18 Uhr ist Leegebruch von Feuerwehr und Polizei komplett abgeriegelt worden, weil das Wasser nicht abfließen kann.

Zu allem Unglück platzte auch noch die Abwasserdruckleitung in Oranienburg. Reparaturtrupps machten sich sofort an die Arbeit.

© Klaus D. Grote/OGA

Die Bundesstraße 96 und Autobahn wirken wie zwei Talsperren. Das Wasser staut sich und fließt in die Ortslage Leegebruch zurück. Den ganzen Freitag suchten die Gemeinde Leegebruch, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) nach einer Lösung. Gegen Abend begannen sie mit zehn Pumpen am Muhregraben an der Autobahn zu arbeiten. 80 Mann waren dort vor Ort.

Auch Oranienburg und weitere Südkreisgemeinden hatten gewaltige Wassermengen zu bewältigen. Mehr als 260 Liter pro Quadratmeter sind innerhalb von 24 Stunden in Oranienburg gefallen."So etwas gibt es nur einmal im Jahrhundert", sagte Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Freitag. Sonst fallen im gesamten Jahr in Oranienburg nur 600 Liter pro Quadratmeter.

Nicht nur Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis wurden alarmiert. Hinzu kamen die Fachkräfte vom THW Gransee, Rathenow, Eberswalde und Neuruppin. "In Spitzenzeiten waren 600 Einsatzkräfte unterwegs", sagte Weskamp. 200 Einsatzkräfte davon wurden in Oranienburg zusammengezogen und über die Kreisverwaltung organisiert. "Wir danken allen für ihren unermüdlichen Einsatz", sagte Weskamp. Auch Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) dankte den Einsätzkräften, aber auch den vielen Bürgern, die sich in der Not gegenseitig halfen.

Gegen 18.30 Uhr am Freitag hieß es, dass die Oranienburger Feuerwehr alle 407 aufgelaufenen Einsätze abgearbeitet hat. Zwischenzeitlich hatte auch sie Probleme, auf den überfluteten Straßen zu voranzukommen.

Die erste Bilanz nach dem Jahrhundert-Unwetter ist erschreckend. Zum Glück sind bislang keine Menschen zu Schaden gekommen. Mehrere hunderte Keller und Garagen sind voll gelaufen. Straßen und Wege wurden unterspült. Etliche Aufzüge mussten gesperrt werden, Rollstuhlfahrer können ihre Wohnungen nicht ohne fremde Hilfe verlassen. Zahlreiche Geschäfte und Dienstleister hatten mit eindringenden Wassermassen zu kämpfen. Teilweise mussten sie kapitulieren und schließen. Der Einkaufsmarkt im Louise-Henriette-Center beispielsweise war von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag nicht geöffnet.

Auch der Schienenverkehr war betroffen. So wurde beispielsweise in Bergfelde ein Böschung heruntergespült, wobei Sand auf den Schienen landete. Auch in anderen Orten wie in der Germendorfer Deponie rutschten durch den andauernden Niederschlag Böschungen herab, sodass Geröll und Schlamm die Kanalisation verstopften.

Die ungebändigte Wasserkraft ließ ein Rückhaltebecken in Birkenwerder brechen, ebenso die Abwasserdruckleitung von Oranienburg zum Klärwerk Wansdorf. Etliche Einsätze hatten die Freiwilligen Feuerwehren auch in Velten und Hennigsdorf zu bewältigen. Mehr als 70-mal mussten sie ausrücken. Das Unwetter hatte noch andere Folgen. So fiel am Freitag in einigen Schulen im Landkreis der Unterricht aus. Unter anderem konnten die Grundschüler in Leegebruch und die Oranienburger Torhorstschüler zu Hause bleiben. Auch die Kultur blieb nicht verschont. Veranstaltungen wie im Oranienburger Schlossinnenhof fielen ins Wasser.

Es wird noch Wochen dauern, bis alle Schäden der Regen-Katastrophe beseitigt sind.(Kommentar+Seiten 2 und 3)