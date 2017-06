IS-Bastion Al-Rakka komplett umzingelt

artikel-ansicht/dg/0/

Beirut (dpa) Die IS-Hochburg Al-Rakka in Nordsyrien ist von Gegnern der Terrormiliz komplett umzingelt worden. Den IS-Kämpfern sei der letzte Fluchtweg aus ihrem Kontrollgebiet abgeschnitten worden. Das teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Quellen mit. Laut Institute for the Study of War sind in der Stadt 50 000 bis 100 000 Zivilisten eingeschlossen. Kurdischen Quellen zufolge befinden sich noch gut 4000 IS-Kämpfer in Al-Rakka. Die Eroberung könnte Beobachtern zufolge Wochen, vielleicht auch Monate dauern.