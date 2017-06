artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Pläne für eine weitere Anbindung des neuen Hauptstadt-Flughafens an die Berliner Innenstadt werden nach einem Medienbericht konkreter. Der Senat wolle am 18. Juli über eine Vorlage zur Verlängerung der U-Bahnlinie 7 zum Flughafen in Schönefeld beraten, berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Dafür sei laut Vorlage eine rund zehn Kilometer lange U-Bahnstrecke mit drei Bahnhöfen notwendig.