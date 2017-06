Komplette Rathausspitze will OB werden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt tritt im kommenden Frühjahr die komplette Rathausspitze zu den Oberbürgermeisterwahlen an. Am Donnerstagabend sprach sich eine deutliche Mehrheit der Frankfurter SPD für den Sozialbeigeordneten Jens-Marcel Ullrich als Kandidaten aus. Zuvor hatte bereits der Bau- und Kulturbeigeordnete Markus Derling (CDU) erklärt, sich für das Amt bewerben zu wollen. Seine Kandidatur muss allerdings noch von den Mitgliedern des CDU-Kreisverbandes bestätigt werden. Darüber hinaus will sich auch der amtierende Oberbürgermeister Martin Wilke für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen. Allerdings fehlt dem Stadtoberhaupt dafür bisher die Unterstützung aus den Reihen der etablierten Parteien. Bei der Wahl 2010 war er als parteiloser Kandidat von der SPD nominiert und von der CDU und der FDP unterstützt worden. Offen ist bislang, ob sich der Kreisverband der Linken hinter einen der drei Kandidaten stellt oder einen eigenen Bewerber ins Rennen schickt. Erster Anwärter dafür wäre René Wilke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag.