World Wide Würde

Wiegt dieser nun schwerer als Artikel 5, der die Meinungsfreiheit garantiert und den die Gegner des Vorhabens ins Feld führen? Die Abgeordneten der Großen Koalition können sich der Dimension ihrer Entscheidung nach so wenig Debatte nicht bewusst gewesen sein.

So wird dieses Gesetz wie die Vorratsdatenspeicherung und zukünftige Beschlüsse, die das Leben in der digitalen Welt regeln sollen, eines Tages vor dem Verfassungsgericht landen. Dabei müssen wir nur begreifen, dass die Digitalisierung unser Grundgesetz an seine Grenzen stoßen lässt. Es wurde gemacht für ein Leben in überschaubarem Rahmen von Raum und Zeit. Bei digitalem Hass, Cyber-Mobbing, Online-Finanzlügen und Fake News, die in Echtzeit die ganze Welt erreichen und wieder in Echtzeit Konsequenzen, vielleicht tödliche, nach sich ziehen, versagt es. Claus Liesegang