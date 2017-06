artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die beeindruckenden Auftritte der Nationalmannschaft verleihen dem Confed Cup zumindest in Deutschland vermeintlichen Glanz, den er keineswegs in allen Bereichen verdient. Viel mehr offenbart das Turnier, das als Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Russland zu betrachten ist, wo es dort und vor allem wie es dort noch hakt. Von einem Sommermärchen sind die Veranstalter knapp elf Monate vor dem Auftakt zur WM weit entfernt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585415/

Es ist offensichtlich, dass sich nur wenige Russen für den Kick der internationalen Klasse begeistern können. In der ersten Partie der deutschen Elf herrschte im Olympiastadion von Sotschi die Atmosphäre wie bei einem Geisterspiel, seltsam ruhig und ungewöhnlich kalt. Die Arena war zum Anpfiff nur spärlich gefüllt. Im Verlauf der Partie kamen kurioserweise mehr Zuschauer auf die Tribünen. Es wirkte, als seien sie vom nahe gelegenen Strand weg in das Stadion kommandiert worden. Die gespenstische Stille rund um das Spielfeld blieb.

Sicherheit war selbstverständlich auch beim Confed Cup ein bedeutendes Thema, dem die Russen mit massiven Schutzmaßnahmen gerecht zu werden versuchten. Die Einsatzkräfte der staatlichen Polizei und private Sicherheitsdienste waren in den vergangenen Tagen und Wochen zumindest in Sotschi, Kasan, Sankt Petersburg und Moskau, den vier Spielorten dieser Mini-WM, praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Sie patrouillierten an Flughäfen, Autobahnen und in den Stadtzentren, zu zweit oder in Gruppen, auf kürzeste Distanz professionell aufeinander abgestimmt.

Je näher die Fußballanhänger den Spielstätten kamen, desto intensiver wurden die Kontrollen. Viele Polizisten und anderen Sicherheitskräfte vermittelten nach Ansicht der russischen Staatsoberen den Eindruck der Sicherheit. Manchen Gast im Stadion beschlich dagegen ein mulmiges Gefühl nach dem Motto: Wie akut müssen die Russen, die innen- und außenpolitisch mit schweren Konflikten beschäftigt sind, die Gefahrenlage einschätzen, wenn es derart verschärfter Einsätze bedarf?

Sportlich betrachtet präsentierten sich die Gastgeber gut in Form. Die Stadien waren spielbereit, gepflegt die Gräser, selbst auf den Trainingsplätzen. Auch schienen die Profikicker in ihren Herbergen bestens aufgehoben und wohl betreut. Die Partien des Confed Cup liefen mitunter auf hohem Niveau. Von dem Anspruch, den die richtige WM verlangt, waren die Duelle natürlich auch bei dieser Auflage des traditionell umstrittenen Testturniers weit entfernt.

Einen faden Beigeschmack hat die Mini-WM in dieser Woche bekommen. Die massiven Vorwürfe gegen die Spieler der russischen Mannschaft, die bei der WM 2014 allesamt gedopt gewesen sein sollen, werfen ein schlechtes Licht auf den Ausrichter. Dazu kommt der schwere Verdacht des Stimmenkaufs, mit dem die Russen die Vergabe der WM 2018 beeinflusst haben sollen, wie die Ermittler des Fußball-Weltverbands Fifa herausfanden. Das belastende Material ist jetzt für jedermann zugänglich.