70 Jahre und immer noch am Ball

Mit dem Oldtimerclub Tantow, den Kutschfahrten der Familie Kassner, dem Reitverein Geesow sowie der Bereitstellung der Springburg von der Firma Dittmann wurde ein würdiges Rahmenprogramm für alle Besucher bereitgestellt.

Den Auftakt der Festlichkeiten bildete ein Kleinfeld-Fußball-Turnier mit sieben Mannschaften. Im Modus "jeder gegen jeden" gewann der SC Eintracht Rossow, der vier Siege und zwei Unentschieden schaffte. Die Oldies aus Nadrensee und die aktuelle Mannschaft vom SV Grün-Weiß Nadrensee platzierten sich danach, erst dann folgten der Tantower SV, die Jugend aus Tantow, der K.e.V. Friedefeld und der FC Ruppi. Beim FC Ruppi handelte es sich um eine Frauenmannschaft, die Bestandteil der künftigen Spielgemeinschaft Tantow/Krackow sein wird. Diese nimmt in der neuen Saison am Spielbetrieb der Uckermark teil. Trotz der Niederlagen waren positive Entwicklungen sichtbar. Torschützenkönig des Turnieres wurde Mathias Rößler (Rossow) mit vier Treffern. Bester Torwart wurde Sven Bielke (Nadrensee Oldie), der auch nur ein Gegentor kassierte.

Zur Kaffee- und Kuchenzeit überbrachte die Kita "Abenteuerland" Tantow mit einem kurzen, aber speziellen Fußballerständchen herzliche Geburtstagsgrüße und bedankte sich damit für die gute Zusammenarbeit mit dem Tantower SV. Mit der sehr emotionalen Darstellung des Liedes "We are the Champion" von Queen waren die Herzen der Fußballer und Zuschauer eingenommen. Zum Abschluss ließen alle Kinder einen Luftballon steigen. Da diese mit einem Absender versehen wurden, darf man gespannt sein, ob sich jemand meldet. Als Dank für die gelungene Geburtstagsüberraschung bekamen alle Überbringer eine Erinnerungsmedaille und wurden durch ein Spalier der Mannschaft abgeklatscht. So kann man auch Verbundenheit zueinander zum Ausdruck bringen.

Für die Kaffeetafel wurden vom Lila Bäcker eine Geburtstagstorte und zwei Bleche Kuchen bereitgestellt. Neben der Hüpfburg kam das Kinderschminken durch Katrin Grundmann, die Mal-und Bastelstraße, Seifenblasen, Reiten, Kutschfahrten und Torwandschießen gut bei den vielen Kinder an.

Als sportlicher Höhepunkt wurde das Fußballspiel Traditionsmannschaft gegen die aktuelle Mannschaft aus dem Punktspielbetrieb angesehen. Das Eintreffen ehemaliger aktiver Tantower Spieler führte zum großen Wiedersehen und zog eine große Anzahl von Zuschauern an. Im Laufe des Nachmittags waren zeitweise gut 500 Gäste anwesend. Für die Spieler der aktuellen Mannschaft war diese Kulisse schon beeindruckend. In der ersten Spielhälfte (zweimal 40 Minuten) durfte die Traditionsmannschaft mit einem Spieler mehr auflaufen. Den Ehrenanstoß für dieses Spiel vollzogen Eberhard Gandre und Gerhard Jenek, die bereits Anfang 1960 aktiv in Tantow Fußball spielten. Der erste Durchgang gestaltete sich abwechslungsreich. Der aktuelle Kader versuchte schnell durch das Überbrücken des Mittelfeldes den Ball auf Benito Stein zu spielen. Einer dieser Pässe kam an und schon führte er mit 1:0. Die feinere Klinge schlugen die Traditionsspieler. Als hätten sie nichts verlernt, ließen sie den Ball im Kurzpassspiel laufen und fanden den Mitspieler. Mario Bauer gelang der Ausgleich. In der zweiten Hälfte wechselte Benito Stein zur Traditionsmannschaft. Jetzt war sie technisch überlegen und gewann durch Tore von Mario Bauer, Benito Stein, Daniel Gensicke und dreimal Sven Zerbe mit 7:1. Für das Publikum war so mancher Leckerbissen dabei.

Zum Festakt begrüßte der Vereinspräsident die Spieler Hans Joachim Schünemann ("Sohner") und Hubert Wegner, beide ebenfalls Anfang der 60er Jahre aktiv. Nach einer kurzen Ansprache über die Entwicklung des Vereins kam es zu Auszeichnungen durch den Vorsitzenden des Fußballkreises Uckermark, Frank Fleske. Der Verein bekam vier neue Bälle und eine Erinnerungstafel. Mit der Ehrennadel des Fußballkreises in Bronze wurden Frank Müller, Klaus-Dieter Kunde, Benito Stein und Ursula Paschke ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber bekamen Ulrike Zander und Mario Krüger. Die goldene Nadel wurde Siegfried Paschke angesteckt.

Der Verein ernannte Dieter Banik, Lutz Becker und Arno Richter zu Ehrenmitgliedern. Zur musikalischen Umrahmung des Festaktes trugen Liz Becker und ihr Partner Jan bei. Mit dem Freestyle-Fussballer Przemek "Mistre Mistrzak" aus Stettin bot der Verein während der Tanzveranstaltung ein weiteres kulturelles und sportliches Highlight auf, welcher von der Versorgungsfirma LD event getragen wurde.