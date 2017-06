Konfettiregen im Plenarsaal

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Beinahe mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschließt der Bundestag, dass künftig auch homosexuelle Paare eine Ehe eingehen können. Die Debatte ist geprägt von Respekt, Emotionen und dem Bewusstsein, eine historische Entscheidung herbeizuführen. Und doch gibt's am Ende eine Rüge.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585419/

Das erste Stück der Hochzeitstorte wird für Volker Beck aufgehoben. Die Abstimmung zur Eheöffnung ist eine gute Stunde alt, da stellt sich der Grünen-Abgeordnete zu den Feiernden vor das Bundeskanzleramt in den Regen. Die empfangen ihn mit Jubel und "Volker"-Rufen. Und Beck, der kurz zuvor bei einem Fernsehinterview noch ein Tränchen der Freude verdrückt hatte, jubelt mit: "Was für ein wunderbarer Tag! 29 Jahre des Kampfes sind zu Ende!"

Bereits am frühen Morgen hatte Beck im Bundestag zum letzten Mal dafür geworben, dass auch Lesben und Schwule das Recht zu heiraten bekommen. Es war seine letzte Rede im Bundestag, bevor er das Parlament verlässt, und er begann er mit einem Goethe-Zitat: "Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Leistung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen." Beck drückte seine Hoffnung aus, dass mit dem Bundestagsbeschluss die Phase der Toleranz endlich beendet sei. Jetzt sei die Zeit für Akzeptanz: "Das ist ein historischer Tag für unsere Minderheit."

Dem konnten sich nicht einmal jene Unions-Abgeordneten verwehren, die später gegen die Ehe-Öffnung stimmten. So warb Volker Kauder (CDU), bis zuletzt ein erbitterter Gegner der Ehe für alle, in seiner Rede um Respekt für beide Seiten. Etwas überraschend erklärte er: "Selbstverständlich muss jeder nach seinem Gewissen entscheiden."

Das war nämlich noch bis Montag keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Erst der unerwartete Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dass diese Frage eine Gewissensentscheidung sei, brachte eine Dynamik in Gang, die schließlich am Freitag zur Gesetzesänderung führte.

Dass es dazu kommen würde, war dann am frühen Freitagmorgen ziemlich schnell klar. Bevor die Eheöffnung selbst debattiert und abgestimmt werden konnte, musste noch die Tagesordnung geändert werden. Das war die eigentliche Hürde für das Gesetz, weil zwar für die Ehe-Abstimmung der Fraktionszwang aufgehoben war, für die Änderung der Tagesordnung aber nicht.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) reagierte dann auch einigermaßen überrascht auf den Applaus, nachdem der Änderungsantrag bestätigt war: "Beifallsstürme nach Geschäftsordnungsentscheidungen hatten wir auch eher selten." Es sei erkennbar, dass das Thema "viel mehr Menschen beschäftigt und umtreibt, als davon direkt betroffen sind", stellte er fest. Auf den Besucherbänken war da schon kein Platz mehr frei.

Die Zuschauer erlebten zunächst in gelöster Atmosphäre den Austausch der bekannten Argumente. Harald Petzold (Linke) erklärte, es werde niemandem etwas weggenommen, dafür gebe es ein paar mehr glückliche Menschen. Volker Kauder (CDU) sagte, für ihn bleibe klar, dass "das nicht dasselbe" ist. Jan-Marco Luczak (CDU) warb in seiner Fraktion um Zustimmung, schließlich sei die Ehe für alle "ein Stück bürgerliche und konservative Politik". Gerda Hasselfeldt (CSU) lehnte das ab: Die klassische Ehe sei schließlich "die Grundlage dafür, dass unsere Gesellschaft weiter besteht".

Aus dem Rahmen fiel jedoch die Wutrede der Fraktionslosen Erika Steinbach. Die frühere CDU-Abgeordnete, die ebenfalls zum letzten Mal im Bundestag auftrat, wütete: "Insgesamt ist der heutige Vorgang an Peinlichkeit kaum zu überbieten." Sie beschrieb ihre Sicht der Dinge: "Es war die Bundeskanzlerin und nicht die SPD-Fraktion, die mit ihrer wohlkalkulierten Einlassung die Türen für die heutige überstürzte Entscheidung sperrangelweit geöffnet hat."

Steinbach forderte den Bundestag auf, künftig die Regierung besser zu kontrollieren. Dafür gab's keinen Applaus, wohl aber eine Maßregelung von Norbert Lammert. Während Steinbach ihm schon den Rücken zukehrte, verteidigte er die Gewissensentscheidung der Abgeordneten.

Die Kanzlerin selbst schaute sich das ziemlich ungerührt an, und auch bei der Rede von Johannes Kahrs (SPD) agierte sie später wie eine Sphinx. Anstatt Frieden mit der Kanzlerin zu machen, die - wenn auch durch ein Versehen - den Weg zur Eheöffnung frei gemacht hatte, griff er sie scharf an. "Seit 2005 haben sie die Diskriminierung von Lesben und Schwulen hier unterstützt und haben nichts dafür getan, dass es zu einer Gleichstellung kommt", brüllte er in Richtung Regierungsbank. "Ehrlicherweise Frau Merkel: Vielen Dank für nichts." Sein Parteichef Martin Schulz rechtfertigte später diesen Auftritt: Kahrs sei ein "authentischer Typ". "Aber das ist jetzt egal."

Und das war es wohl auch. Denn als Lammert verkündete, dass 393 Abgeordnete für die Eheöffnung gestimmt, 226 dagegen und vier sich enthalten hatten, wurde im Bundestag wieder gejubelt. Für Volker Beck gab's dank seiner Fraktionskollegen Konfettiregen.

Das wiederum war Lammert ebenfalls nicht recht. Er fände es bedauerlich, "wenn diejenigen, die sich heute durchgesetzt haben, in den Verdacht der Albernheit gerieten", meinte er und erteilte eine Rüge. Dabei war die Debatte zuvor alles andere als albern. Und ihr Ergebnis ist historisch. Das kriegen auch ein paar Konfettikanonen nicht kaputt.