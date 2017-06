Der Gesundheitscampus wächst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach einer Rekordbauzeit von nicht einmal eineinhalb Jahren ist am Freitag das neue Haus 1C am Klinikum eröffnet worden. Das siebenstöckige Gebäude schafft Räume für die nun anstehende Sanierung der Bettenhäuser, den Umzug der Neonatologie - und die neue Palliativstation.

Zwischen den beiden Extremen des menschlichen Daseins liegen im Neubau des Klinikums vier Stockwerke. In Etage 4 begleiten Dr. Cornelia Ast, Oberärztin der Neonatologie, und ihr Team künftig die besonders früh geborenen Kinder ins Leben. Dr. Reinhard Wurm, Chefarzt der Radioonkologie und Katrin Jäger, leitende Palliativschwester, dagegen betreuen im Erdgeschoss zusammen mit weiteren Ärzten und Pflegern sterbenskranke Patienten. Beide Stationen sind nach der Fertigstellung von Haus 1C nunmehr bezugsfertig.

Palliativmedizin gebe es über einen, den Patienten mitbetreuenden und interdisziplinären Konsiliardienst am Klinikum bereits seit sieben Jahren, berichtete Reinhard Wurm beim ersten offiziellen Rundgang am Freitagmorgen. "Wir haben unser Konzept über viele Jahre zusammen mit Mitarbeitern und der Geschäftsführung weiterentwickelt. Es gilt inzwischen in Brandenburg als beispielhaft", erläuterte der Chefarzt. Die Station, die am 1. Oktober eröffnet werden soll, sei nunmehr ein letzter Baustein.

Palliativmedizin meint die Behandlung von unheilbar kranken Patienten. Vorrangiges Ziel sei es, ihre Schmerzen und Symptome zu lindern, um damit ein Stück Lebensqualität zu erhalten. "Eine Palliativstation ist kein Hospiz", stellt Katrin Jäger klar. Wenngleich auch viele Patienten das Sterben und den Tod vor Augen haben. Deshalb gehören zum Behandlungsteam neben speziell ausgebildeten Ärzten, Schmerz- und Physiotherapeuten auch Psychologen, Sozialarbeiter und Seelsorger. Die neue Station verfügt über neun Patientenzimmer, ausgestattet mit stilvollem Mobiliar und Gardinen, zwei Zimmern für Angehörige und mehrerere Aufenthaltsbereiche. Bestandteil des Konzepts ist auch ein Snoezelenraum. Bei Entspannungsmusik, auf einem Bett zwischen Wassersäulen und warmen Licht- und Farbeffekten können Patienten zur Ruhe kommen "und haben die Möglichkeit, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen", erklärt Reinhard Wurm.

Neben den beiden Stationen, die im Haus 1C Platz finden, bietet das Gebäude dem Klinikum dank 4500 Quadratmetern Nutzfläche nun aber vor allem die Möglichkeit, die Bettenhäuser zu sanieren. Später sollen in den freien Etagen des Anbaus vor allem Funktions- und Behandlungsräume eingerichtet werden. Die 13-Millionen-Euro-Investition fügt sich in die umfassende Modernisierung des Krankenhausstandortes ein, die vor gut zwei Jahren begann und die sich Rhön mehr als 60 Millionen Euro kosten lässt. Bis 2021 soll das Klinikum dabei zu einem Gesundheitscampus ausgebaut werden, "der die akutmedizinische, stationäre Behandlung und ambulante Versorgungsangebote bündelt", so Dr. Martin Siebert, Vorstandsmitglied des Konzerns am Freitag. "Gesundheitsversorgung aus einem Guss - mit dem Konzept reagieren wir auf demografischen Wandel und gehen damit auch an den anderen Standorten an den Start".

Brandenburgs Sozialstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt würdigte das Engagement von Rhön in der Region. "Brandenburg kann hier auf ein Hochleistungsklinikum, einen medizinischen Leuchtturm blicken".

Auch der städtische Baudezernent Markus Derling (CDU) freute sich in seinem Grußwort über "ein klares Bekenntnis für den Standort Frankfurt (Oder)" und vor allem auch die vielen Aufträge für die regionale Wirtschaft. Der Rhön-Konzern habe das Klinikum nach der Übernahme vor 15 Jahren erfolgreich weiterentwickelt und sei mit 1500 Beschäftigten heute der größte Arbeitgeber der Stadt.

Sowohl vom Neubau als auch von den medizinischen Leistungsangeboten können sich die Frankfurter beim Tag der offenen Tür an diesem Sonnabend selbst ein Bild machen. Zwischen 10 und 15 Uhr wird ein vielfältiges Programm geboten.

Programm Tag der offenen Tür:

¦ Der Tag der offenen Tür an diesem Sonnabend wird um 10 Uhr von Geschäftsführer Mirko Papenfuß eröffnet.

¦ Anschließend werden Führungen durch einzelne Klinikbereiche angeboten, darunter das Haus 1C und OP-Säle.

¦ Bis 15 Uhr warten auf die Besucher Informationsstände, Mitmachaktionen, ein Kinderfest mit Malen, Basteln, Bungee Trampolin und Ponyreiten sowie Leckeres aus Topf und Pfanne

¦ Außerdem ist ein umfangreiches Vortragsprogramm geplant. Im Haus 5/Konferenzraum 1 geht es um 10.15 Uhr beispielsweise um die Frage: Gelenkverschleiß und -verletzungen, was kann ich tun? Und um 13.15 Uhr wird über Organspende informiert

¦ Im Konferenzraum 2 berichten Experten ab 11 Uhr über Schluckstörungen im Alltag und ab 12.30 Uhr über Allergien.